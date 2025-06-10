中評社北京6月10日電／網評：感受非遺的“引力”與“張力”



來源：人民日報 作者：爾 冬



在第九屆中國成都國際非遺節現場，有這樣一對組合：50多歲的羌綉代表性傳承人陳雲珍飛針走線，身旁的90後“種草官”熱情介紹，吸引人們駐足圍觀。顧客當即買下好幾件文創潮品。



這樣的一幕，生動詮釋著非遺“很古朴也很時尚”。它扎根於5000多年文明的沃土，汲取豐厚養分，也在敞開懷抱，擁抱時代賦予的無限可能。



非遺自身獨特的“引力”，像一條無形的線，牽引著我們駐足、回望。這引力，是匠人指尖流淌的生命溫度，是代代相傳的生活密碼，更是一個民族在漫長歲月裡沉澱的文化基因。為什麼游子聽到家鄉戲曲，會鼻頭一酸、熱淚盈眶？為什麼凝視博物館裡的精美文物，仿佛“一眼千年”與歷史對話？這些瞬間的悸動與共鳴證明，非遺擁有穿越時空的文化“引力場”。



然而，若衹有引力，非遺或許只能靜臥於歷史的橱窗。它的鮮活，在於與時代碰撞激蕩出的“張力”。借助現代手段，非遺獲得了加速傳播的“翅膀”：95後跑酷小夥腳踏“風火輪”與鐵花齊舞的畫面，點燃年輕一代的熱情；22歲博主“吳大安”連續更新“宣傳100項非遺”系列，引發年輕創作者接力……從深諳技藝的傳承人、默默耕耘的手藝人，到用鏡頭講故事的自媒體博主，他們都為非遺注入新的理解和表達。



全民參與非遺傳承傳播的好風光，恰恰映照出非遺的包容基因。非遺本就生於民間、長於生活，短視頻平台“人人可創作、處處可互動”的特性，使得非遺的線上傳播天然地契合“新大眾文藝”的脈搏。《2025抖音非遺數據報告》顯示，過去一年來，抖音平台新增國家級非遺相關視頻超2億條，1400萬網友通過平台分享非遺體驗；年輕非遺視頻創作者數量快速增長，00後創作者增長95%。



有人說，非遺是“老祖宗的高定”。在追求效率的現代洪流中，那傾注心神、追求極致的“慢工細活”裡蘊藏著精神的純粹與時間的重量，承載著中國人特有的韌性、耐心和定力。活化非遺，是增強文化認同的旅程，更是提煉展示中華文明精神標識的生動實踐。對於平視世界的年輕人而言，意義尤其深遠。