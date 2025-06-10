東方物探張少華：打造萬米深地的勘探慧眼

中評社北京6月10日電／據新華社報導，企業是科技和經濟緊密結合的重要力量。習近平總書記強調，強化企業創新主體地位，構建上下游緊密合作的創新聯合體，促進產學研融通創新，加快科技成果向現實生產力轉化。



連日來，新華社記者深入多家中央企業調研，與奮鬥在科技創新一線的企業首席科學家、首席專家以及重大項目和超級工程總設計師、總工程師深入交流。即日起，新華社開設“大國總師一席談”欄目，講述中央企業科技創新背後的故事，記錄科技工作者的光榮與夢想、奮鬥與艱辛，展現企業創新活力澎湃的時代圖景，彰顯蓬勃向上的中國力量。



夏日的塔克拉瑪幹沙漠，一台台我國自主研發的寬頻可控震源正叩擊著大地。振動器激發的地震波直達萬米深層，布設在地面的6萬道采集節點儀器同步接收來自地下萬米的“回音”。



這些信號經過處理，轉化為圖像，成為破解油氣奧秘的“密碼”，構成了石油勘探者的科技創新圖譜。中國石油集團物探首席專家張少華創立的“兩寬一高”地震勘探技術體系，不斷打造我國超深層油氣的“勘探慧眼”。



勘探禁區裡的技術突圍



走進塔里木盆地，一座座“刀片山”在烈日下泛著白光。“這裡年均風沙天數超180天，是公認的世界級油氣勘探禁區。”張少華說，但數億年的地質演化，使其地下蘊藏著豐富的油氣資源，吸引地質工作者前赴後繼。



1991年，25歲的張少華研究生畢業後走進這片勘探禁區，從事庫車山前帶勘探研究。



“現場勘探難度超出想象。”回憶起庫車山前帶地表山高穀深的情景，張少華歷歷在目，“那裡是被當地人稱為雄鷹都難以抵達的地方”。設備運輸困難重重，采集觀測舉步維艱。

