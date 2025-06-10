老鄉雞與釘釘深化戰略合作

中評社北京6月10日電／據新華社報導，6月9日，中式快餐品牌老鄉雞與釘釘在杭州正式簽署戰略合作協議，重點基於釘釘AI深化合作。雙方將在過往合作的深厚基礎上，重點圍繞AI應用探索、加盟商數字化管理等方面展開合作，加速老鄉雞數智化建設進程，助推實現萬店戰略目標。



在簽約儀式上，老鄉雞董事長束小龍表示：“在數字化轉型的道路上，老鄉雞已經行進了6年，目前數字化已經融入公司全產業鏈的各個環節裡。處在新的增長節點，AI、數字化是提質增效的重要利器。老鄉雞和釘釘從2020年就展開了合作，有深厚的合作基礎。期待通過此次深化合作，圍繞AI展現新的釘釘能力。也期待老鄉雞和釘釘深度合作，打造智能化餐廳，共同打造餐飲行業的標杆。”



老鄉雞是以中式快餐為特色的連鎖餐飲品牌，在全國擁有超1400家門店，從養土雞起家，實現了從養殖到餐桌的全產業鏈模式。作為全國最大的中式快餐企業，老鄉雞在北京、上海、深圳、杭州等全國53個城市都有門店，並以每年新增300家門店的速度發展，深受全國食客的喜愛。



2019年，老鄉雞確定“數字化戰略”，開啟全產業數字化轉型，進行數據中台、智慧養殖數字化建設。2020年，老鄉雞加速數字化進程，升級“數字化增長戰略”，開啟業務＋數據雙中台建設，並正式啟用釘釘作為全集團的數字化協同辦公平台。



從起初將企業內部溝通、會議、OA等辦公方式搬至線上，到考勤機、軟硬一體視頻會議系統、智慧停車系統、智能櫃、打印機等釘釘智慧硬件在新總部大樓的全面使用，再到後來基於釘釘集成各類辦公應用，打造集團統一的一站式辦公入口。自2020年以來，老鄉雞與釘釘不斷深化合作，用五年時間全面推進集團數智化升級。



此次合作，老鄉雞將依托釘釘AI能力，重點探索AI在企業管理與業務場景的深度應用。面對餐飲業必不可少卻勞財費力的員工培訓上崗問題，老鄉雞目前已借助釘釘“AI陪練”能力，完成對店長、店員、地推人員等關鍵崗位人員的培訓，不僅能夠省去租借場地、聘請培訓師等硬性成本，更能進一步提升員工的培訓體驗和滿意度，大幅提升培訓的有效性。

