以色列研究人員利用納米技術提升抗癌療效

中評社北京6月10日電／據新華社報導，以色列內蓋夫本－古裡安大學近日發布公報說，該校研究人員借助源自芯片製造的納米技術研發新型人工激活平台，有望顯著提高CAR－T療法治療癌症的效果，尤其是在增強T細胞持久性和抗癌能力方面取得重要突破。



公報說，CAR－T療法（嵌合抗原受體T細胞免疫療法）通過從患者體內提取T細胞，在實驗室中對其進行基因改造後再重新注入患者體內，識別並攻擊癌細胞，在治療白血病等某些血液系統惡性腫瘤方面療效顯著。然而，這一療法仍面臨一項關鍵挑戰：CAR－T細胞在體內的活性維持時間有限。



研究人員認為這可能是體外改造T細胞的物理環境與人體內部自然免疫反應中的激活條件差異顯著導致的。為此，他們借鑒芯片製造技術，設計出具備納米結構的人工表面，模擬體內激活T細胞的真實微環境。他們最終篩選出了一種最具潛力的納米結構表面，培養出反應強度高、抗癌更持久的CAR－T細胞。



不過，傳統芯片製造技術成本高昂，難以用於大規模醫療用途。因此研究人員進一步開發出低成本、可擴展的納米加工工藝，已成功制備出臨床級別的原型激活平台，能量產CAR－T細胞以用於成人癌症治療。實驗表明，利用這些平台生成的CAR－T細胞在識別與殺傷癌細胞方面效果更強、持續時間更長，在體外實驗與小鼠模型中均表現優異。他們目前正推進技術規模化，力求將其推廣至臨床可用。



相關研究論文發表在新一期美國《先進材料》雜誌上。

