香港首次液化天然氣加注及同步貨物裝卸

中評社北京6月10日電／據文匯網消息，中電源動與中國海油完成香港首次液化天然氣加注及同步貨物裝卸，支持政府發展香港成為優質的綠色船用燃料加注中心，今天舉行完成加注及同步貨物裝卸作業典禮，出席典禮的運輸及物流局局長陳美寶表示，本次作業的成功有賴液化天然氣供應商中國海油和加注商中電源動的積極協作，一邊加注、一邊卸貨，加注的還是對減低碳排放有利的綠色燃料，絕對達到一加一大於二的效果。



中電控股首席執行官蔣東強表示，香港地理位置優越，是國際航運中心，目前亦是全球十大加注中心之一。每年訪港的遠洋船舶超過5，000艘，使用低碳及淨零碳綠色船用燃料是國際航運業的大趨勢。



廣州市商務局副局長吳偉華表示，香港與廣州加強綠色船用燃料合作，對粵港澳大灣區建設更具國際競爭力的綠色航運服務體系具有積極意義。



中電源動與中海油廣東水蓮清潔能源有限公司攜手合作，於6月5日為德國貨櫃航運公司 Hapag－Lloyd AG 的大型貨櫃船 Hanoi Express 號在香港葵青貨櫃碼頭進行貨物裝卸期間，同步加注約10，000立方米液化天然氣，是香港至今最大規模的單次液化天然氣加注作業，亦是香港首次同步進行船對船液化天然氣加注及貨物裝卸作業，標誌著香港發展成為優質綠色船用燃料加注中心的里程碑，進一步鞏固其國際航運中心的地位。