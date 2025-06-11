劉宗夏：國民黨須給淺藍偏中間選民一個理由

藍白的關係跟緣分相當奇妙。 中評社台北6月11日電（作者 劉宗夏）藍白互相需要是目前的政治現實，藍白的關係跟緣分也相當奇妙！隨著時間的推移，他們之間的關係，從過去到現在也產生了相當大的變化，大概任何一個政治觀察家都很難預見如今藍白想要剪也剪不斷的緣分。



回想“總統”大選時，是國民黨一直想要追求民眾黨，希望藍白合作，盼望柯文哲能夠跟侯友宜搭配，如此面對賴清德才有勝算，那時候柯文哲民眾黨百般的不願意，最後也鬧得不歡而散！結果當然就是民進黨繼續執政。



新“國會”的生態結構也跟之前有了不一樣的變化，國民黨變成第一大黨，但是需要民眾黨才能穩定過半，雙方當然是互相需要，但是還不到緊密沒辦法分開的地步，直到柯文哲被民進黨關起來，白營支持者才醒悟到讓民進黨繼續執政的後果。



民進黨在“國會”吃鱉，一心想要奪回“國會”的掌控權，在暗中推動大罷免的行動，國民黨當然想要以牙還牙，但是國民黨太大意又太隨便，讓民進黨抓到罷免連署的許多缺失，重挫了本來可能成功的綠委罷免進度。



本來白營支持者也是在旁邊看笑話，但是一想不對！國民黨“立委”如果很多被罷免成功，那本來民眾黨的關鍵少數也沒了，民眾黨支持者是不想救國民黨也得救了，有些也大罵國民黨是豬隊友，但是就算如此，為了民眾黨的利益，他們肯定還是會全力救援。

