李家超記者會：各界同歡　共慶回歸

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月11日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超6月10日上午在政府總部召開記者會，他介紹了將在7月1日舉辦各項慶祝活動的具體情況。期間，他還就施政報告、網約車、維護國家安全條例等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。我宣布二○二五年《施政報告》將會於九月公布。公眾諮詢將會在下星期一，即六月十六日，正式展開。我今年較過往提前於九月發表《施政報告》，是因為今年年底會舉行立法會換屆選舉，今屆立法會會期會提早結束。提前展開今年《施政報告》的公眾諮詢，是因為我重視行政立法溝通和互動的重要性，同時讓政府有充份的時間聽取市民和社會各界的意見和建議。



我上任近三年，努力改變政府文化，建立以結果為目標的政府，推動政府工作步伐加快，主動做事。我和團隊願意聽取社會意見，令我們的措施更對接市民的需求。



去年發表的第三份《施政報告》，在不同範疇推出了共600多項政策措施，深化我上任以來的各項改革。各項措施正不斷推展，在守正創新、求進求變的同時，進一步提升和發揮香港的成功元素。



百年未見的大變局正加速演進，地緣政治錯綜複雜，保護主義、單邊主義抬頭，貿易秩序受到破壞，供應鏈受到威脅。香港面對不同挑戰，但有危亦有機。香港的機遇始終大於挑戰，香港在“一國兩制”下同時享有國家機遇和國際機遇，而國家的不斷發展更是香港的最大機遇和最強後盾。



香港經濟仍然正面擴張，今年的生產總值估計有百分之二至三的正增長。同時香港正進入經濟轉型期，有些行業會表現不錯，有些行業會面對挑戰，政府和各行業都要識變、應變、求變。我們要通過創新創造，發掘新增長點，開拓新市場、新藍海，深化國際交往合作，做大做深區域合作，全力拼經濟，謀發展，改善民生。