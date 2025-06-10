中評社北京6月10日電／網評：美國移民圍捕中的歷史輪回與政治算計



來源：大公文匯網 作者：舒城



洛杉磯街頭硝煙瀰漫，催淚瓦斯的刺鼻氣味與震爆彈的轟鳴聲中，國民警衛隊的防暴盾牌撞向高舉“這裡也是家園”標語的移民。這場以“國家安全”為名的圍剿，實則是黨爭屠刀下的權力遊戲，而美利堅立國的原罪，正在血泊中發出冷笑。



當美國總統特朗普繞過加州州長紐森，直接派遣2000名國民警衛隊開進洛杉磯時，這場行動便撕下了移民政策的偽裝。紐森斥之為“蓄意挑釁”，市長巴斯警告“危險升級”，但聯邦裝甲車仍碾過地方自治的廢墟。選擇洛杉磯絕非偶然：這座全美最大“庇護城市”曾立法禁止地方資源配合聯邦移民執法，更是民主黨鐵票倉——特朗普三次競選在此折戟。特朗普以移民為靶心，實則射擊民主黨的權力版圖。有報導稱，白宮正設立“日捕3000移民”的新目標，而加州大學戴維斯分校的報告顯示，這些“罪犯”恰是支撐美國建築業、物流業的150萬勞動力脊樑。



特朗普的移民剿殺令散發著歷史反諷的惡臭。1776年《獨立宣言》咒罵印第安人“殘酷無情、沒有開化”，為屠殺正名；加州淘金潮中白人拎著印第安人頭皮領取5美元賞金（當時的日均工資是25美分）。西進運動的“血淚之路”，10萬印第安人被槍頂著遷徙，屍骨鋪就的國土成了今日移民執法的舞台。2025年，特朗普高呼把洛杉磯從“移民入侵中解放出來”；1839年，得克薩斯政府對切羅基人的驅逐令：“立刻撤離，否則毀其所有、滅其部落”——昔日殖民者的邏輯，如今披上“法律與秩序”的外衣還魂。



特朗普家族史也並不清白。其祖父弗裡德里希·特朗普16歲偷偷跑到沒有繁重賦稅和兵役的美國，靠經營妓院、賭場等灰色產業積累資本，後因逃避兵役被母國德國剝奪公民權——這段“美國夢”與今日被圍捕的移民何其相似！當特朗普在社交媒體咆哮“非法移民威脅美國人就業”時，卻忘了祖父正是踩著法律紅線爬上階層階梯。這種選擇性遺忘貫穿美國霸權邏輯：一邊將12國公民列入入境黑名單，一邊默許富豪通過“投資移民”購買國籍；一邊對邊境牆外的孕婦開槍，一邊將印第安婦女強制絕育（20世紀70年代42%育齡原住民遭此厄運）。



當國民警衛隊的軍靴踏過洛杉磯裂縫的街道，沙溪大屠殺的鬼魂在科羅拉多荒野低語——1864年，美軍剝下夏安族婦孺的頭皮遊街示眾；1885年，特朗普的祖父曾叩開新大陸之門，而其孫對同樣的求生之路“零容忍”。



這場圍捕戰終將寫入美利堅的悖論史：一個靠滅絕原住民立國、依賴移民勞動力運轉的國家，正被自己澆築的鎖鏈反縛咽喉，星條旗上的紅條紋便滲出了更深的血色。