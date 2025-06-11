李家超：今年七一回歸將推出多項慶祝活動

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月11日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，為慶祝7月1日香港特別行政區成立28周年，特區政府會在全港18區舉辦逾百項慶祝活動，包括升旗禮、步操匯演、嘉年華、綜藝晚會、球類比賽等，不同行業也會推出多元化優惠，讓大眾歡度喜慶日子。



李家超表示，公共交通方面，港鐵7月1日將以抽獎形式送出71000份電子單程票，中獎市民半年內可任選日子免費乘搭一程指定路線的本地車程。機場快線7月1日也會推出小童八達通及樂悠咭乘車優惠，3至11歲小童免費、60歲或以上市民半價。此外，市民可於7月1日至3日連續三天免費乘搭全線載客電車，又可於7月1日免費乘搭多條渡輪航線。部分渡輪航線會預先派發乘船券。



李家超表示，文化藝術及消閒方面，康樂及文化事務署多項室內及戶外康樂設施，以及科學館、太空館常設展覽7月1日免費開放。漁農自然護理署轄下的香港濕地公園當日也免費開放。同日，市民可免費參觀西九文化區M＋博物館標準門票涵蓋的所有展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽。活化歷史建築伙伴計劃的12個項目6月中至7月初加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費、住宿優惠。

