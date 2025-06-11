王振民：香港國安法是創造性傑作

王振民（中評社 海涵攝） 中評社北京6月11日電（記者 海涵）清華大學法學院教授王振民9日在“一國兩制”學術研討會上表示，香港國安法是“一國兩制”實踐的重要里程碑，是繼1990年香港基本法之後又一部創造性的傑作。與英美等國家極為嚴苛的國家安全法律相比，香港國安法是“最溫和”“最溫柔”的。



王振民談及香港國安法的幾個特點，他指出，第一，香港國安法的制定實施是防禦型的。眾所周知，如果沒有2019年的“修例風波”，就不會有香港國安法。“這個邏輯關係不能顛倒，是先有了違法行為，再有了執法和司法。”第二，香港國安法的實施是適度的。“如果把全世界的國家安全法做一個比較，烈度最高的就是英國、美國。”此外，香港國安法在執法的時候嚴格強調··原則，根據違法行為的輕重決定判刑的輕重，同時也特別強調保障人權自由。反觀西方一些國家，用暴力甚至用軍隊維護國家安全的情況比比皆是。第三，香港的國家安全法是開放的。有些國家，比如美國，試圖通過“封鎖國門”或者“建強”的手段來維護國家安全，這是封閉型的維護國家安全舉措。香港的國家安全法則為開放和發展創造了更好的條件，為全世界維護國家安全樹立了一個榜樣。有了國家安全法的護佑，香港仍然是開放的香港、充滿自信的香港。



在當天的大會發言中，王振民指出，香港國安法實施五年以來，香港依法打擊極少數反中亂港分子，有力塑造維護國家安全的大勢和大局，推動香港迅速實現由亂到治並走向由治及興的康莊大道，“一國兩制”依然生機勃勃。五年來，國安法實施的歷程證明，當初國家決定在“一國兩制”的框架下，通過法治的方式解決2019年修例風波亂局的決定是完全正確的。