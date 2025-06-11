北京來論：虛構“民主對抗專制”敘事可休矣

上海交通大學台灣研究中心主任、長聘教授盛九元 中評社北京6月11日電（作者 盛九元）民進黨當局提出的“民主對抗專制”敘事與大陸倡導的“全過程人民民主”，反映了兩種截然不同的政治取向和意識形態邏輯：假民主VS真民主、謀“台獨”私利VS謀全體人民利益與實現民族復興，可謂涇渭分明、水火不容。



一、民進黨“民主對抗專制”的實質



在民進黨當局的兩岸敘事中，刻意將兩岸關係曲解為“民主與專制對抗”的虛構敘事，其核心就是試圖用意識形態衝突掩蓋其否定國家主權和領土完整的分裂本質。通過標榜“民主”包裝“台獨”訴求以騙取美西方社會的“道義支持”，並以此否定國際社會普遍堅持“一個中國”原則。更有甚者，以“民主自由”之名濫用行政司法資源，系統性打壓主張兩岸交流的政黨、團體及人士，實行言論管制和選擇性執法。類似作法比比皆是，包括通過豢養網軍、操控媒體、煽動民粹等手段製造社會對立，犧牲民眾福祉維繫“綠色恐怖”統治；以“民主對抗”為借口阻斷兩岸正常交流合作，直接損害台灣同胞享有大陸發展的紅利；配合外部勢力炒作“大陸威脅論”，持續升高兩岸敵意對抗，嚴重危害區域和平穩定；操縱選舉制度排除異己、縱容貪腐集團壟斷公共資源、揮霍民眾納稅錢謀取私利，完全悖離民主價值；自詡“民主典範”，卻對全過程人民民主制度妄加污蔑，無視大陸民眾依法參與國家治理的實質民主實踐。由此可見，民進黨當局所謂“民主自由”實為“台獨”分裂勢力的政治工具，本質就是為抗拒統一、維繫既得利益集團服務的偽命題。



二、全過程人民民主是具有中國特色的民主範式



與此相對應，全過程人民民主作為中國特色社會主義政治文明的重要標誌，已經展現出充分的優越性：首先，作為最廣泛民主參與的形式，保障14億多人民在選舉、協商、決策、管理、監督等各環節的法定權利，涵蓋經濟、政治、文化、社會等領域，消除民主實踐盲區。其次，通過制度設計將民主選舉、協商、決策、管理、監督五大環節貫通，形成“時間+空間”雙重維度的民主體系。人民不僅參與投票選舉，還通過協商議事、公共決策監督等方式實現全周期政治參與，以“答不答應”“滿不滿意”為標準檢驗民主實效，確保國家意志與人民意願高度統一。與民進黨當局的“虛假民主”相比，全過程人民民主實現“共建共治共享”的善治目標，“人人有責、人人盡責”的社會治理共同體，既彰顯“人民至上”的價值內核，又形成“集中力量辦大事”的制度優勢，為人類政治文明提供新型民主範式。

