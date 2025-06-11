中評編譯：國民統合是韓國新政府首要任務

韓國通過6·3提前大選迎來了新的領導人，李在明總統以49.42%的得票率當選（來源：韓聯社） 中評社首爾6月11日電（記者 崔銀珍編譯）韓國通過6·3提前大選迎來了新的領導人。李在明總統以49.42%的得票率當選，而國民力量黨候選人金文洙（41.15%）和改革新黨候選人李俊錫（8.34%）分別位列其後。尹錫悅政府頒布戒嚴令後，韓國政局持續動蕩，本次選舉不僅是單純的政權更替，更被認為是國家正常化的關鍵轉折點。專家們一致認為，國民統合和穩定的國政運營是新政府的首要任務，並強調在經濟復甦和立法改革方面需要慎重應對。以下內容是對 6·3大選後韓國發展方向的專家評論，摘自《中央日報》的相關專欄文章。



蔚山大學校長吳淵千認為，本次大選可能成為民主實現和國家競爭力恢復的轉折點，並強調新政府必須把 國民統合作為最優先課題。他指出，李在明總統雖屬於多數黨，擁有強大的立法權，但相比強硬的推進政策，更需要包容和平衡的領導力。他特別強調，在立法過程中，必須慎重應對，以消除對立法專斷的擔憂，並通過朝野合作的國政運營來解決國家層面的各種難題。此外，他提出了外交、安全、經濟、福利和財政運營方面的政策方向，包括保持韓美日合作的戰略靈活性，同時縮小與中國、俄羅斯、朝鮮的利益衝突；通過AI產業投資和國際合作促進經濟發展；分階段調整福利政策以縮小貧富差距；減少政府介入並推進公共機構改革，以維持財政穩定。他還認為，啟用超越黨派的全球專業人才將有助於踐行新政府的務實路線。



延世大學教授趙允濟強調，在韓國社會分裂的狀態下，新政府最重要的任務是提升國民士氣、播種希望。他認為，通過包容與妥協解決政治矛盾，推動結構改革以防止經濟兩極化和衰退，並從長遠視角優化國家治理體系，確立韓國在新國際秩序中的正確定位，這些都是新時代的課題。他指出，如果不能實現國民統合，政治、經濟和社會危機將難以克服，領導人必須避免煽動憤怒，而是擴散和解與合作的氛圍。他特別強調 集賢（廣納人才）和傾聽（虛心聽取意見） 的重要性，並建議政府應建立專業咨詢機構，針對 經濟改革、國際秩序變化、新技術產業政策等複雜議題，廣泛采納專家意見並進行嚴格驗證，以避免獨斷和偏執。



首爾大學教授、韓國政治學會會長金範洙認為，韓國經濟正處於嚴重危機之中，必須實施內需振興和企業友好型政策。他指出，在戒嚴令後，經濟低迷導致個體戶和小商戶陷入困境，新政府必須迅速採取措施恢復經濟。他還強調，必須徹底查明戒嚴事件與叛亂指控的真相，並追究責任，以維護韓國憲政秩序。他評價稱，本次大選不僅是國民的政治選擇，更是對憲政維護的重大考驗，新政府必須以法律和正義為基礎，推動可信賴的國政運營。此外，他建議政府避免陷入意識形態爭論，應專注於務實政策，以實現經濟增長和國民生活穩定。

