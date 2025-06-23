中評論壇：三個涉台八十周年紀念

以“三個80周年紀念與台灣問題”為主題的思想者論壇6月10日在中評社北京總部舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京6月23日電（記者 海涵）由中評智庫基金會、中國人民大學兩岸關係研究中心主辦的“思想者論壇：三個80周年紀念與台灣問題”6月10日在中評社北京總部舉行。與會學者圍繞抗戰勝利80周年紀念與兩岸抗戰、台灣光復80周年紀念與台灣的地位、聯合國成立80周年紀念與聯大第2758號決議等議題進行深入研討。



論壇由中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津主持；評論員有北京大學台灣研究院院長李義虎、全國台灣研究會原執行副會長王升、清華大學台灣研究院院長巫永平、廈門大學台灣研究院教授鄭劍、北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺。



與會學者認為，台灣屬於中國領土的一部分，這從中國抗戰歷史和台灣光復歷程可以得到清晰的印證。二戰期間，隨著國際社會對日本侵略行徑的全面否定，台灣光復被明確納入戰後國際秩序重建的重大議程。《開羅宣言》和《波茨坦公告》等國際法文件以不可撼動的法理依據，徹底否定了日本在台灣的殖民占領，確認了台灣回歸中國的國際法正當性。二戰後的國際秩序確認了台灣是中國不可分割的一部分的國際共識。我們紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭80周年，首先要伸張歷史正義、法理正義，重申戰後秩序、兩岸一中。