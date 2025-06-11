日本駐華大使：中日需管控分歧深化合作

日本駐華大使金杉憲治以“日中關係的現狀和未來”為主題，向現場師生及嘉賓分享了深刻洞見與前瞻性觀點（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月11日電（實習記者 葉佳怡）6月10日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦的人大重陽區域國別論壇之“大使講壇”第十一場在中國人民大學國學館舉行，日本駐華大使金杉憲治以“日中關係的現狀和未來”為主題，向現場師生及嘉賓分享了深刻洞見與前瞻性觀點。



談及中日關係時，金杉憲治指出，中日關係十分複雜，但又不可或缺，中日兩國領導人始終秉持著“基於共同戰略利益的互利關係”的基本共識，近年來頻繁的高層互動也重新為兩國關係發展注入活力。他表示，中日作為一衣帶水的鄰邦，雖然當下面臨著看似難以逾越的挑戰，但是兩國應該有效地管控分歧，防止分歧對兩國整體關係產生衝擊，同時努力深化互利合作，以此實現兩國和國際社會的共同利益。此外，他還強調，中日作為在全球範圍內具有影響力的經濟大國，兩國合作不僅能惠及兩國自身利益，更能為亞太地區以及全球的和平與發展作出貢獻。



分享自己的外交經驗時，金杉憲治表示，中日關係的穩定關乎於整個亞洲的和平與發展。在當前的形勢下，兩國必須堅持對話交流，有效管控分歧，推進問題解決，拓展務實合作。這不僅需要兩國政府之間的努力，更需要兩國人民的廣泛參與。此外，他還強調，中日關係最棘手的挑戰在於民間情感，很遺憾的是，目前中日社會對彼此都有負面認知和偏見，因此，推動中日關係穩步前行也需要商界、媒體、學術界等各方面的齊心協力，儘管這些只是微小的努力，但我們仍致力於此。



談及美日關係時，金杉憲治直言，美國是日本唯一的盟友，與美國保持穩定的關係對日本至關重要。當然，日美關係也有問題，眾所周知，特朗普發起的大規模關稅對日本是巨大的挑戰。他表示，日方已經向美方解釋，這些措施會對日本經濟造成巨大影響，並敦促美方迅速重新考慮相關政策並做出改變。此外，日本一直在多邊自由貿易體系中蓬勃發展，因此，維護並加強這一體系對日本而言至關重要，日本也一直基於該原則與美國進行談判。最後，他強調，日中和日美關係都十分關鍵，如果要確保日本和兩方關係都順利，最好的辦法是與中國和美國保持廣泛的溝通。



在日中經濟方面，金杉憲治指出，中國是世界第二大經濟體，中國經濟持續發展對中國和整個世界都至關重要。消費持續擴大將進一步促進和刺激中國市場，從而也為日企創造全新的商業機會。



在日中人文交流方面，金杉憲治認為，儘管面臨挑戰，但是中日兩國有共同的歷史，並且已有兩千多年的學習交往史。老話所說：“耳聽為虛，眼見為實”。親身體驗一個國家、瞭解風土人情至關重要。日本也將更積極地推動中日交流，讓兩國人民都親身體驗到關係改善帶來的巨大好處。最後，他表示，日本希望充分利用大阪關西世博會的契機，促進更多樣化的交流，加深世界合作，希望以此次世博會為全新的紐帶，進一步加強中日友好關係。