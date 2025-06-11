中美倫敦會談達成框架 美財長稱富有成效

中美經貿高層磋商機制首次會談在倫敦舉行，已持續兩天 新華圖 中評社華盛頓6月10日電（記者 余東暉）中美經貿磋商機制首次會談在倫敦進行了兩天，據報有可能延長至第三天。外界相信這意味著雙方談判相持不下，但領銜美方談判的財長貝森特稱會談“富有成效”，美國商務部長盧特尼克稱會談進行得“非常非常順利”。中國國際貿易談判代表李成鋼在當地時間10日深夜對媒體表示，此次兩天會談“非常專業，理性，深入，坦誠”，雙方就落實元首通話和日內瓦會談的共識達成框架。



據彭博新聞社報導，貝森特在10日晚間已經離開倫敦，回華盛頓出席國會聽證會。但是商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾繼續留在倫敦進行會談。貝森特離開會談舉辦地蘭開斯特宮時對媒體說：“我們進行了兩天富有成效的會談，會談仍在繼續。”



在周一進行了7個小時的會談後，雙方周二的會談持續了5個小時後暫歇，倫敦時間晚上8點繼續談。到記者發稿時為止，並沒有會談結果的消息傳出，但傳出會談可能延續到周三。



此次會談的焦點是芯片與稀土的出口管控如何放鬆。美方不具名官員透露，美方的目標是中國加快稀土出口許可證的發放，作為回報，美方將取消最近對中國新施加的芯片設計軟件、飛機發動機、乙烷、核材料的對華出口管制措施。