5月物價數據透出三個積極信號

消費者在山東省棗莊市一家超市選購商品。新華社發（孫中喆 攝）（圖片來源：新華社） 中評社北京6月11日電／據新華社報導，國家統計局發布的數據顯示，5月份，我國居民消費價格指數（CPI）環比下降0.2%，同比下降0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。雖然CPI總體略有回落，但部分領域供需關係有所改善，價格變化傳遞出三個積極信號。



信號一：物價“核心穩”



能源價格下降，是影響CPI回落的主要因素。5月份，能源價格環比下降1.7%，影響CPI環比下降約0.13個百分點，占CPI總降幅近七成。



值得關注的是，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，物價呈現“核心穩”格局。



“提振消費相關政策持續顯效，一些領域價格顯現積極變化。”國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，除了核心CPI漲幅比上月擴大外，扣除能源的工業消費品價格同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。此外，金飾品、家用紡織品和文娛耐用消費品價格同比分別上漲40.1%、1.9%和1.8%，漲幅均有擴大。



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今年以來，各地按照以增收減負提升消費能力、以高質量供給創造有效需求、以優化消費環境增強消費意願的政策思路，多措並舉提振消費。



上海財經大學統計與數據科學學院教授徐國祥分析，一系列增量政策與存量政策協同顯效，推動供需結構持續改善，會對相關行業價格起到支撐作用。