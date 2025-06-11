“老房煥新”讓適老消費更有溫度

位於北京市崇文門的適老化樣板間。受訪者供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京6月11日電／據人民網報導，樓梯間新裝的扶手、衛生間鋪設的防滑地磚、高度適宜的廚房操作台……這些浸潤日常的暖心改造，正悄然提升著老年群體的生活品質，也讓適老消費變得更有溫度。



截至2024年底，我國60歲及以上人口達3.1億人，65歲及以上人口達2.2億人，占比分別為22%、15.6%。如何為“銀發”群體做好服務，讓“銀發族”們老有所養、安享晚年，越來越受到社會關注。



政策暖風頻吹，點燃改造熱潮。2025年，全國多地居家適老化改造補貼政策密集落地。今年1月，商務部等六部門聯合印發《關於做好2025年家裝廚衛“煥新”工作的通知》，明確居家適老化改造產品補貼標準可適度提高，應不高於30%。各地可根據當地老年群體實際需求，因地制宜豐富本地區居家適老化改造補貼產品清單。



地方政府積極響應，從南到北加大補貼力度、簡化申請流程。在江蘇，適老化改造補貼目錄已覆蓋7大類68小類產品，老年人家庭只需自付70%，政府補貼30%，補貼上限為每戶累計15000元。



浙江省溫州市將補貼範圍擴大到70個品類，單件產品最高補貼限價3000元，同時適老化改造產品目錄清單增加了智能監測和輔具類產品。值得注意的是，溫州今年採取線下和線上相結合方式，讓老年人實實在在享受購物立減直補。



吉林省出台《吉林省2025年適老化改造“煥新”實施細則》，明確60周歲及以上、有居家適老化改造需求的老年人，可申領政府補貼30%，補貼上限為每人累計2000元。



補貼政策的精準落地，有效減輕了老年人家庭的經濟負擔，同時，政策紅利迅速轉化為市場動能，傳統家裝企業與科技公司紛紛瞄准“適老”賽道，創新服務模式。



“給浴室裝上扶手，不用再擔心老人洗澡時滑倒。”北京的王先生剛剛通過家裝公司完成衛浴的適老化改造。他常年在國外工作，家裝企業提供的方案幫他解決了心頭之憂。



走進北京崇文門的一家適老化樣板間，記者看到了可以坐著洗菜的廚房操作台、無門檻的坡道設計、加裝扶手的衛浴區……無障礙改造細節處體現關懷，將為老年人日常生活帶來切實便利。