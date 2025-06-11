中國海軍雙航母亮劍西太　首出第二島鏈

左圖：海軍航空兵飛行員駕駛殲－15開展訓練。右圖：日前，遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練。圖為殲－15從山東艦起飛。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月11日電／據大公報報導，中國海軍航空母艦發展建設再迎新突破。遼寧艦、山東艦雙航母編隊，首次赴西太平洋等海域開展遠海訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力，航母編隊規模編成和火力配置也再創歷史新高。



其中，遼寧艦編隊遠達關島東北方，是中國航母首次穿刺第二島鏈。這些實戰化的訓練，錘煉了航母編隊大範圍機動作戰的能力，對於打擊“台獨”、反制外軍干涉、增強區域懾控，都具有極其重要的現實意義。／馬浩亮（文）



外交部：完全符合國際法和慣例



中國海軍新聞發言人王學猛海軍大校10日表示，日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。



針對日方稱中國兩艘航母同時在太平洋海域活動，中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上表示，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，“中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。”



訓練中，殲－15艦載機和直升機在晝夜不同條件下進行起降作業，演練全天候作戰能力。驅逐艦、護衛艦、補給艦等編隊成員，與航母成體系進行海空演練。



編隊垂發單元多達720個



此前，2024年10月，遼寧艦、山東艦首次在南海海域開展了雙航母編隊演練。相比之下，此次雙航母編隊航程更遠、活動範圍更大。據日本防衛省統合幕僚監部的通報，遼寧艦編隊航跡已抵達南鳥島附近海域，該島是日本最東端的領域，位於關島及馬里亞納群島東北方向。這是中國航母首次穿越第二島鏈。山東艦編隊則出現在大東群島與硫磺列島之間海域。二者形成了對第二島鏈尤其是關島樞紐的鉗形包夾。



遼寧艦編隊在此次遠海航行和訓練過程中，力量編成在不同階段多次進行動態調整，相繼加入編隊的包括901型綜合補給艦呼倫湖艦、093A型綜合補給艦可可西裡湖艦，以及3艘055型驅逐艦南昌艦、拉薩艦、無錫艦，還有4艘052D驅逐艦和4艘054A型護衛艦，總噸位近22萬噸。各艦導彈垂直發射系統多達720個單元。這也是史無前例的超強火力配置，超過去年雙航母訓練的總和。