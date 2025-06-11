回歸28周年　全港逾百慶祝活動萬眾同樂

圖：七月一日特區政府將在全港十八區舉辦百多項活動慶祝回歸二十八周年。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月11日電／據大公報報導，為慶祝香港回歸祖國暨特區成立28周年，特區政府將在全港18區舉辦百多項慶祝活動，政府與社會各界將推出一系列特別優惠及活動，涵蓋公共交通、文化藝術及消閒、飲食及購物等範疇。



7月1日將有逾千間食肆和商戶提供餐飲優惠，港鐵將舉行抽獎活動，送出7.1萬張電子車票。行政長官李家超表示，鼓勵並相信更多機構會參與，讓全香港市民共同熱烈慶祝香港回歸祖國28周年的大日子。＼大公報記者 易曉彤



李家超昨日於行政會議前會見傳媒時表示，特區政府會在全港18區舉辦逾百項慶祝活動，包括升旗禮、步操匯演、嘉年華、綜藝晚會、球類比賽等，不同行業也會推出多元化優惠，讓大眾歡度喜慶日子。他感謝社會各界積極響應，為市民提供不同優惠和多元慶祝活動。



在公共交通優惠方面，市民可於7月1日至3日，免費乘搭全線載客電車。港鐵將於7月1日以抽獎形式送出71000份電子單程票，中獎的市民可於半年內任選日子，免費乘搭一程指定路線的本地車程。港鐵公司表示，每名MTR Mobile登記用戶可有一次抽獎機會，他們只需於7月1日上午9時至下午6時期間，開啟程式及按抽獎按鈕，即時會獲知抽獎結果。電子單程票將會存入得獎者的有效 MTR Mobile賬戶內，他們可依指示於“我的收藏”功能內完成領取獎品至“我的車票”。



當日機場快線提供3至11歲小童免費、60歲或以上市民半價乘搭的優惠。市民亦可於7月1日免費乘搭天星小輪來往尖沙咀和灣仔，並可使用免費乘船券乘搭富裕小輪、新渡輪的指定航線，乘船券派發安排稍後公布。



M＋博物館免費開放



文化藝術及消閒方面，7月1日西九文化區M＋博物館免費開放標準門票涵蓋的所有展覽，以及香港故宮文化博物館所有專題展覽；當日於西九文化區指定餐飲及零售店舖，以電子支付方式消費滿指定金額（最多可累積四張不同店舖的收據），即可換領現金券或泊車券，優惠先到先得，送完即止。



香港海洋公園、昂坪360、山頂纜車會推出套票或門票折扣優惠。康文署轄下多項收費康樂文化設施、漁護署轄下的香港濕地公園會於7月1日免費開放。活化歷史建築夥伴計劃的12個項目，包括大澳文物酒店、香港新聞博覽館、饒宗頤文化館等，由本月中至7月初期間，加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。