對違規干預插手市場經濟活動“零容忍”

廣西壯族自治區岑溪市紀委監委緊盯企業、群眾辦事難點、堵點、痛點，組織紀檢監察幹部深入政務服務窗口靠前監督，摸排違規審批、濫設門檻等問題線索，助力營商環境持續優化。圖為近日，該市紀檢監察幹部在政務服務中心開展監督檢查。曾靖夏 攝（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月11日電／據中國紀檢監察報報導，海南省衛生健康委員會原黨委委員、副主任陳少仕違反工作紀律，違規干預插手市場經濟活動；安徽省宿州市委教育工委原書記、宿州市教育體育局原局長甘大慶不正確履行職責，違規干預插手市場經濟活動，造成不良影響……近期，各地通報的“雙開”信息中，不少涉及“違規干預和插手市場經濟活動”。



暗示、授意、打招呼、批條子……個別黨員幹部利用職權或職務影響，或是違反法定權限、程序、政策規定，對市場經濟活動施加不正當影響，或是直接介入具體經濟事務，為特定關係人謀取利益，不僅擾亂市場經濟秩序，更影響經濟社會發展。為進一步優化營商環境、激發市場活力，各級紀檢監察機關嚴查違規干預和插手市場經濟活動行為，堅決破除影響公平競爭的“隱性門檻”和權力尋租問題，讓各類經營主體享有更加公平透明的發展空間。



全面起底梳理問題線索，快查嚴處典型案件，不斷壓縮權力設租尋租空間



“我的家人通過自身努力領取了軍功章，我的朋友靠真材實料取得了人生成就，而我卻選擇了最不該走的路……”面對辦案人員，江蘇省南京市鼓樓區建設局公用事業與交通科原科長徐冰懺悔道。



2019年至2023年，徐冰利用負責該區雨污分流工程尾款撥付計劃擬定等職務便利，為相關企業在工程尾款結算事項上提供幫助，先後收受財物共計1217萬元。2023年8月，徐冰被給予開除黨籍、開除公職處分；2023年12月，因犯受賄罪、洗錢罪，被判處有期徒刑十年四個月，並處罰金110萬元。



不僅僅是尾款結算。記者注意到，在工程建設領域，特別是招投標環節，腐敗問題表現尤為突出。“工程建設領域權力集中、資金密集、資源富集，加之鏈條長、可插手環節多，往往容易產生權權交易、權錢交易。”廣西壯族自治區北流市紀委監委有關負責同志介紹，去年該市就查處了一起相關典型案例。



2006年至2024年，北流市人民醫院原黨委書記、副院長李才通過向相關部門及其人員暗示、授意、打招呼、指定施工方等方式，干預和插手市人民醫院醫技樓建設、兒科綜合樓工程設計及公共衛生服務綜合樓建設等工程項目，大搞權錢交易，先後多次收受施工方巨額財物。2024年12月，李才被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。