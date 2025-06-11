民調：近半美國民眾反對向洛杉磯派兵

中評社香港6月11日電／民調機構輿觀調查公司10日發布的最新民調結果顯示，近半美國民眾不支持特朗普政府向加利福尼亞州洛杉磯地區部署海軍陸戰隊和國民警衛隊的行為。



新華社報導，在10日完成的一項民調中，47%的受訪者反對向洛杉磯地區派遣海軍陸戰隊支持聯邦機構針對非法移民的執法行動，34%的人表示贊成。反對和支持調遣國民警衛隊進駐洛杉磯地區的比例分別為45%和38%。



在9日完成的另一項民調中，45%的受訪者表示不支持洛杉磯最近發生的針對聯邦機構執法行動的抗議，36%的人表示支持。56%的人認為，應由州和地方政府主導應對抗議活動，衹有25%的人選擇應由聯邦政府主導。民調結果還顯示，50%的受訪者不支持特朗普政府遣送非法移民出境的方式，支持者為39%。



搜捕非法移民的美國聯邦機構人員連日來多次與洛杉磯民眾發生衝突。美國總統特朗普7日簽署總統備忘錄，在加州州長紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衛隊人員。美國防部官員9日表示，將根據特朗普的命令，增派2000名國民警衛隊人員前往洛杉磯地區支援聯邦執法行動。美軍北方司令部9日發表聲明說，約700名海軍陸戰隊士兵已完成動員，他們將與已部署在洛杉磯地區的國民警衛隊“無縫對接”，保護當地的聯邦機構和人員。