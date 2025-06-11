洛杉磯宣布市中心部分地區宵禁

中評社香港6月11日電／美國洛杉磯市長巴斯10日傍晚在新聞發布會上宣布，將於當地時間10日20時至11日6時在市中心一小片區域實施宵禁。



新華社報導，巴斯宣布當地出現緊急狀態，對市中心約1平方英里的區域實施宵禁，以阻止破壞和搶劫。