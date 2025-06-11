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洛杉磯宣布市中心部分地區宵禁
http://www.CRNTT.com   2025-06-11 09:53:19


　　中評社香港6月11日電／美國洛杉磯市長巴斯10日傍晚在新聞發布會上宣布，將於當地時間10日20時至11日6時在市中心一小片區域實施宵禁。

　　新華社報導，巴斯宣布當地出現緊急狀態，對市中心約1平方英里的區域實施宵禁，以阻止破壞和搶劫。

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