好政策增收減負　感受消費新動能新活力

江西吉安市峽江縣贛中現代物流園快遞分撥中心，工作人員正分揀包裹。（圖片來源：人民日報） 甘肅隴南市兩當縣金洞鄉袁家溝村，電商主播（右）正與農戶直播推介玫瑰花。（圖片來源：人民日報） 中評社北京6月11日電／據人民日報報導，前不久，中辦、國辦印發《提振消費專項行動方案》，圍繞提升消費能力、創造有效需求、增強消費意願等，部署一系列重要舉措，推動實現投資效益提高和消費擴容升級的良性互促。4月25日召開的中共中央政治局會議強調，“要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用。”



在政策推動和市場引導下，各地區各部門和相關企業通過創新實踐形成合力，加速釋放消費潛力。如何進一步改善條件提升消費能力，創新場景培育消費熱點，綜合施策激發消費動能？近日，記者在各地探訪消費市場，走訪不同居民家庭，感受消費新動能新活力。



好政策增收減負——腰包鼓起來，消費底氣足



“3，2，1，上鏈接。”近日，在江西宜黃縣圳口鄉電商直播基地裡，洪德進的紅薯粉絲銷售火爆。看著後台跳動的訂單數，這名80後主播難掩興奮：“去年這會兒，粉絲還堆在老鄉家裡發愁呢！”



作為土生土長的圳口鄉人，洪德進曾目睹家鄉的優質農產品因銷路不暢而滯銷。改變始於宜黃縣實施的“城鄉居民增收促進行動”——政府不僅在鄉裡建起直播基地，還組織“鄉村幹部＋青年志願者”參加電商培訓。“第一堂課教選品構圖，第二周學習實操直播。”洪德進回憶，首批培訓的20名學員中，已有5人成為“帶貨能手”，他自己每月直播收入穩定在8000元以上。



政策的“組合拳”還在持續發力：政府牽線搭橋，讓圳口鄉的300餘畝生態水果園與電商平台簽訂直供協議；“圳口市集”品牌的打造，讓黑笋幹、竹蓀等特產供不應求。數據顯示，2024年宜黃縣農村居民人均可支配收入達22095元，同比增長6.6%。



在洪德進看來，山貨“觸網”，收入增長，當地居民的消費熱情被激發出來。



“舊冰箱抵了800元，政府又補了500元，這台新智能冰箱相當於便宜了1300元！”在宜黃縣城超群電器城，市民李大姐下單購買了一台冰箱。作為“消費能力保障支持行動”的落地舉措，宜黃縣122家企業參與的以舊換新活動已累計發放補貼614萬元，直接帶動消費超3185萬元。