江蘇南京：競逐新興產業新賽道

圖①：中汽創智科技有限公司自主研發的“江豚1號”飛行汽車驗證機。（圖片來源：人民日報） 圖②：中興通訊濱江全球5G智能製造基地內，工業級移動機器人進行作業。（圖片來源：人民日報） 圖③：億嘉和科技股份有限公司的工程師測試人形機器人。（圖片來源：人民日報） 圖④：南京埃斯頓自動化股份有限公司“機器人生產機器人”智能化產線。（圖片來源：南京埃斯頓自動化股份有限公司供圖） 中評社北京6月11日電／據人民日報報導，軟件和信息技術服務業規模超8600億元，智能電網產業鏈競爭力國內領先，機器人產業挺進全國第一方陣……實施產業強市三年行動計劃以來，江蘇南京市戰略性新興產業蓬勃發展。2024年，當地工業戰略性新興產業總產值占工業總產值比重達到42%左右。



日前，記者深入南京幾個典型產業進行採訪，從三個維度近距離觀察了當地發展新興產業的思路與成效。



打通“上”與“下”



匹配產業鏈和場景支持



南京擁有4個國家先進製造業集群、上萬家高新技術企業，數量居全國前列。如何發揮鏈主企業作用，支持新興產業強鏈補鏈延鏈？幾家機器人企業的實踐很有代表性。



零整對接，上下游緊密協作。



南京埃斯頓自動化股份有限公司1號廠房內，由機器人製造機器人的“科幻”場景正在上演——重載機器人和裝配機器人靈活配合，上下料、換夾具自動完成，不出20分鐘，就裝好一台機器人底座。



20分鐘車程外，南京南傳智能技術有限公司車間裡，一個個減速器經過檢驗後打包發貨。“減速器是機器人的核心零部件。這些年，公司對埃斯頓的減速器供貨量逐年增加，預計2025年較上年數量可以實現翻番。”公司總經理束長林介紹。



產業鏈合作，並非簡單的“買賣”。“從產品設計、研發到測試，雙方全程共同參與。”束長林說，公司生產減速器過程中，從前期材料選擇，到精度、壽命測試，再到樣機投產，都會和埃斯頓的技術人員一起琢磨，“比如這個耐久衝擊試驗區，需要在巴掌大的減速器上負載2噸重的砝碼，對產品扭矩、彎矩都提出了很高要求，其中的測試參數、方法和標準，也是和埃斯頓反復商討後設計的。”