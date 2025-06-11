美法院阻止特朗普政府向LA派兵舉行聽證會

6月9日，美國總統特朗普返回華盛頓白宮。美國加利福尼亞州政府9日向法院提起訴訟，請求法院裁定美國總統特朗普7日發布的總統備忘錄和美國防部據此調遣加州國民警衛隊進入洛杉磯地區的命令違法，並請求法院撤銷相關命令。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月11日電／據新華社報導，據美國媒體10日報導，美國加利福尼亞州一名聯邦法官當天駁回了加州請求法院立即阻止特朗普政府向洛杉磯地區派遣美軍和加州國民警衛隊的動議，但決定於12日就此動議舉行聽證會。



加州州長紐森和總檢察長邦塔10日稍早時候向法院提交了這份臨時限制令動議。據報導，加州北區聯邦地區法院的一名法官拒絕了加州的緊急請求，但批准了特朗普政府要求給予更多時間來回應加州動議的申請。



加州總檢察長辦公室10日發布新聞稿說，加州政府認為，聯邦政府當前動用軍隊的行為是“非法的”，對州權造成“迫在眉睫的損害”，剝奪了州政府調動國民警衛隊的權利，加劇了緊張局勢，加劇而非平息“民間騷亂”。州政府因此請求法院立即阻止特朗普政府下令軍隊和國民警衛隊在加州社區巡邏及參與其他執法活動。



美國司法部在10日下午向法院提交的一份簡短文件中稱，加州的請求“毫無法律依據”，如果加州的請求獲得批准，“將危及國土安全部人員的安全，並干擾聯邦政府開展行動的能力”。



加州政府9日向法院提起訴訟，請求法院裁定總統特朗普7日發布的總統備忘錄和美國防部據此調遣加州國民警衛隊進駐洛杉磯地區的命令違法，並請求法院撤銷相關命令。



搜捕非法移民的美國聯邦機構人員連日來多次與洛杉磯民眾發生衝突。在加州州長沒有請求支援的情況下，特朗普7日簽署總統備忘錄，向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衛隊人員。美國防部官員9日表示，將根據特朗普的命令，增派2000名國民警衛隊人員前往洛杉磯地區。美軍北方司令部9日發表聲明說，約700名海軍陸戰隊士兵已完成動員，他們將與已部署在洛杉磯地區的國民警衛隊“無縫對接”，保護當地的聯邦機構和人員。據當地媒體10日報導，海軍陸戰隊人員已經抵達洛杉磯，但尚未參與執法行動。

