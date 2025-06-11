優質教育聚人才　帶動香港住房需求

中評社香港6月11日電／大公報報導，據祥益地產總裁汪敦敬分析，雖然現屆特區政府官員都十分願意聽取市民意見，但筆者仍認為其中兩個政策做得特別好，值得再次讚揚的。此外在當下這個蛻變階段，我就有關方面再補充一些看法。



筆者認為特首做得好的政策，其中一個是人口政策，成功將人口由負數轉為正數增長！但本文想集中討論一個與人口政策有關聯的教育政策！在短短兩三年間令香港成為了重要的教育中心！筆者的兩個兒子都曾在英國留學，所以可以體會到教育產業對社會的重要性，現在的香港已經成為了華南地區一個重要能通往國際水準的升學階梯。



事實上，本港一眾大學中不乏國際水準的科目，而且排名前列及得到國際認可。香港的教育制度雖然有很多可以批評的地方，但一直以來在學生讀書的機會上，其實是做得不錯的！發展教育可以令到本港的教育系統進一步成長、擴大且匯聚更多的教學精英！而本港的教學制度成功匯聚更多高端人才的關係，令到大灣區的科研項目會有更深厚的人才庫及科研水準！這與地產有什麼關係？當然有重大關係！一個城市的價值在乎有否足夠的高端人才與年輕人！當然，足夠的人口流動，對房地產健康發展極為重要！香港大學可提供更多學位及選擇給予內地年輕人升學！



最近太太安排與筆者在北京慶祝生日，以滿足我可參觀壯麗萬里長城的風采。筆者與當地旅行社安排的司機談論時提及北京學府，例如清華大學、北京大學等等，發覺內地年輕人是十分爭取在讀書上作充實，但內地人才眾多，要入讀一些高端學府其實機會渺茫，聽到司機的描述令我想起在香港曾見過一些留學的內地博士生穿著舊運動鞋出席畢業禮，草根家庭刻苦向上的確是十分令人佩服及感動，香港配合內地發展是可以達到雙贏，同時令香港進一步為祖國貢獻出一分力，我們不單只增加了人才入讀大學，亦見到例如清華大學及北京大學等學府近年開始“南下”，提供給華南地區及大灣區包括香港的年輕人進修的課程及學位，筆者這一代受高深教育的比例是較少的，見到香港及內地的教育發展令人十分感動！



新來港優才置業比率上升



說了城市的軟實力，接下來筆者直接分享本港的地產情況，我看到喜歡香港的人其實越來越多，當然有些別有用心唱淡的人常掛在口邊認為優才不在港買物業是一個負面消息！筆者對這些幸災樂禍的人感到奇怪，另外優才暫不買樓，正反映了優才計劃是一個平民化，普羅大眾都可掌握到的機會，香港可以提供這個機會，其實是一件值得榮幸的事，何況優才不買樓而去租樓其實一樣對房地產有提振作用，租務旺盛，買賣價也會有底氣，而新來港優才，在香港買樓比率無論是一手或者二手住宅市場，明顯已越來越多，部分港人放棄的機會，其實內地人正珍而重之，未來的世界是屬於有信心的人！