香港住宅租金月漲1.32%　創5年新高

中評社香港6月11日電／﻿大公報報導，外來專才及留學生帶來強大住屋需求，刺激住宅租金節節上漲。今年5月份中原城市租金指數CRI報125.38點，按月升1.32%，升幅屬9個月最大，指數攀上逾5年半新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市租金指數CRI向上升穿125點，創2019年9月後的逾5年半新高，今年累升1.79%，顯示租賃市場成功擺脫淡季，租務宗數增加，租金轉勢上升。臨近暑假旺季，租盤短缺，部分地區出現學生搶租情況，相信租金穩步向升，第3季CRI有望重返2018年8月128.01點歷史高位，現時只相差2.1%。



中小型單位租金指數報128.09點，按月升1.41%，升幅為9個月最多，亦創逾5年半新高。大型單位租金指數報107.60點，按月升0.78%，連跌3個月後反彈，創2019年11月後的5年半新高。



九龍區租金急升3.21%



市區租金齊升，九龍區指數報119.63點，按月急漲3.21%，升幅是2012年9月後逾12年半最大，指數今年累升2.55%，創歷史次高，僅低於2018年9月的120.04點歷史高峰。港島指數報119.80點，按月升1.2%，創2020年1月後的逾5年新高，今年累升0.87%。惟新界兩區租金回落，新界東指數報147.62點，按月跌0.02%，連跌2個月共0.8%，今年累計升幅收窄至0.33%；新界西指數按月跌0.13%，為連升4個月後回落。