萊坊：香港新盤散貨　二手樓價料跌3%

中評社香港6月11日電／﻿大公報報導，按揭息率回落，發展商伺機積極推盤散貨，搶去不少二手客源。萊坊分析指出，市場購買力傾斜新盤，二手樓價短期將繼續受壓，料今年跌幅約3%。



萊坊高級董事及大中華區研究及咨詢部主管王兆麒表示，一個月港元拆息已回落至近3年半低位，高息環境對樓市影響開始減弱，然而，一手住宅尚有約1.75萬夥未售，預計在未來18個月將另有3.028萬夥一手住宅投入市場，由於有大量未售庫存，發展商將繼續提供折扣推盤，為樓價帶來壓力，相信二手樓價短期仍受壓，今年全年跌幅約3%。



不過，該行看好住宅租金走勢，外來專才和非本地大學生推動需求，料今年中小型住宅租金上升3%至5%。



豪宅方面，萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華稱，受銀主盤數量上升影響，今年樓價2000萬至4000萬元的豪宅，料最多跌約5%；樓價4000萬元以上的住宅則預料保持穩定。



豪宅租賃表現相對理想，受惠於“高才通”，他預測今年豪宅租金看升最多3%。



寫字樓方面，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶指出，全球貿易戰帶來不確定性，寫字樓表現波動，預期今年港島區甲級寫字樓租金將下調最多3%。



萊坊執行董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰認為，九龍區寫字樓供過於求，新供應和現有庫存面積逾670萬方呎，租金面臨壓力，今年九龍區寫字樓租金將跌9%至11%。