港各界巧思發力　國安家好入民心

陸倩茹（右）與學生迎新春。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京6月11日電／據香港文匯報報導，香港國安法實施五周年以來，市民對國家安全的認識愈來愈全面、深刻。特區行政長官李家超日前在接受香港文匯報訪問時表示，要進一步加強對市民的國安宣傳教育，希望市民對維護國安有認同感、有自發性，“令維護國家安全變成文化。”在這方面，通過多元化形式、面向社會不同群體的國安教育十分關鍵。香港文匯報訪問了開展國安教育活動的立法會議員、區議員以及專業人士等，邀請他們分享自己推廣國安教育的經驗與心得，而參與過有關國安教育活動的各界市民在接受香港文匯報訪問時表示，透過有針對性的國安教育學習，令他們更加認識到國家安全的重要性，亦體會到如今安定幸福的生活來之不易，更應好好珍惜。



區議員：透過社區遊蹤 讓基層體會國安意義



“街坊品嘗美味的糉子會想到食物安全，欣賞香港的美景會想到社會安全，並體會到這些安寧和穩定都是得來不易的，要加以珍惜，這就是我在地區積極推動國安教育的意義。”深水埗區區議員劉佩玉在接受香港文匯報訪問時表示，對基層市民而言，國家安全不能只是針對法令條文的宣講，更要化為可感可觸的生活溫度。因此，她在地區舉辦“潤心童行 國安家好×香港遊蹤”，帶領30多個深水埗基層劏房家庭乘坐觀光旅遊巴士，穿梭香港島至九龍區的文旅景點地標，途經維港、星光大道、信號山等，還參觀了國家安全展覽廳，期望讓他們親身感受到社區和家庭的好，必須建基於國家整體安全之上。



日常活動著墨 生活中感受國安



香港國安法實施5周年，劉佩玉表示，5年深耕帶來顯著轉變。隨著法例完善、政府與社區的全方位宣導，一幕幕國際上戰火與動盪的新聞畫面，成為最震撼的對比教材。當市民親眼見證世界其他地方因為安全缺失而導致民生凋敝，再反觀自身在穩定環境中安居樂業，對國家安全的認同感與守護意識便油然而生，使維護國安逐漸成為植根社區的共識。



在組織遊覽香港活動的同時，劉佩玉還在節慶活動中融入國安知識，亦會舉辦線上問答比賽，讓街坊在親歷香港繁榮安定之際，悄然體悟到腳下土地的祥和、眼前景致的無憂，其根源在於香港國安法如無形之盾，默默守護著家園的日常安寧。她期望日後可與更多學校和青年團體合作，向青年加強國安教育宣傳，提升其國民身份認同。