王毅會見非洲多國外長

6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在長沙會見博茨瓦納外長布塔萊。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月11日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅10日在長沙會見非洲多國外長。



會見肯尼亞內閣首席部長兼外長穆達瓦迪時，王毅說，兩國元首確定了新時代中肯命運共同體的新定位。中方願同肯方落實好兩國元首共識，堅定相互支持，增進彼此信任。明天將舉行的中非合作論壇成果落實協調人會議是中非54個國家的聚會，必將增強全球南方國家的團結。



穆達瓦迪表示，肯中關係實現新定位充分彰顯了兩國的高度互信和合作的廣闊前景，也為非中關係樹立了典範。期待進一步深化肯中互利互惠合作，在實現多元化發展進程中繼續得到中方支持。



會見塞內加爾外長法勒時，王毅說，雙方加緊落實兩國元首重要共識和峰會成果，推動政治互信和務實合作邁上更高水平。塞方對華出口大幅增長，充分展現了兩國合作的巨大潛力。中方願繼續同非洲兄弟姐妹分享中國發展新機遇，助力非洲各國實現現代化。



法勒表示，中國的成功具有全球意義，非洲國家從新中國建立和發展經驗中受益良多。塞方反對濫施單邊關稅，高度讚賞中方以實際行動踐行多邊主義，願同中方攜手捍衛聯合國憲章宗旨原則。



會見坦桑尼亞外長孔博時，王毅說，中坦傳統友誼由兩國老一輩領導人親手締造，具有重要的歷史意義，並不斷被賦予新的時代內涵。雙方要弘揚中坦友好傳統，落實好中非合作論壇北京峰會成果，推進高質量務實合作，助力各自現代化發展。



孔博表示，坦中友誼牢固深厚，兩國務實合作具有典範意義。很高興坦贊鐵路正在得到重新激活，“十大夥伴行動”項目在坦成功落地。坦方恪守一個中國原則，堅定致力於坦中友好。

