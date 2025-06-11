關於城市建築垃圾治理，有新規了！

這是6月1日拍攝的好潤環保科技有限公司回收PET、PP、咖啡渣等材料制成的系列戶外用品。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月11日電／據新華社報導，國務院辦公廳近日轉發了住房城鄉建設部《關於進一步加強城市建築垃圾治理的意見》。意見提出，到2027年底前，健全城市建築垃圾治理體系，完善建築垃圾法規政策和標準規範。



意見提出，到2027年底前，建築垃圾全過程管理制度得到有效落實，偷排亂倒問題得到有效遏制，全國地級及以上城市平均資源化利用率達到50%以上，城市建築垃圾有效治理新格局基本形成。



目前，我國城市建築垃圾年產生量高達20多億噸，部分建築垃圾缺少利用處置空間，違法違規傾倒問題仍時有發生。意見明確，各地要加快推動城市建築垃圾管理地方立法，完善建築垃圾處理及污染防治標準體系，利用現有資金渠道支持建築垃圾資源化利用重點項目建設，加大建築垃圾處理相關技術和設施設備研發力度。



意見對城市建築垃圾的產生、收集、貯存、運輸、利用和處置各個環節，提出具體管理措施。意見要求，加強源頭管理。發展裝配式建築，推廣綠色施工和全裝修交付，將建築垃圾減量、運輸、利用、處置費用納入工程造價，實施建築垃圾分類收集、分類處理，因地制宜推進建築拆除與建築垃圾資源化利用一體化，並明確裝修垃圾收運管理要求，推動建築垃圾源頭減量和分類管理。



意見還要求，強化運輸監管。規範末端處置。推進資源化利用。實施全過程監管。建立省級統籌、城市負總責的工作責任制，健全完善多部門聯合執法、聯合懲戒工作機制，嚴格落實建築垃圾處置核准和處理方案備案制度，建設建築垃圾信息化管理平台，推行建築垃圾全過程電子聯單管理，嚴厲打擊違法傾倒建築垃圾行為，有效實施全過程監管。