族譜開口說話：中國閩台緣博物館助台胞尋親

2024年11月23日，台灣民眾在“閩台小吃交流嘉年華”沙縣小吃展台前試吃。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月11日電／據新華社報導，10日下午，由國家級對台專題博物館——中國閩台緣博物館推進建設的“閩台尋根溯源服務交流中心”，獲捐族譜8部15册以及“KFA手機族譜查詢系統”，進一步豐富了兩岸族譜信息，有助於該平台為台胞提供精準化族譜對接和尋親服務。



上述捐贈來自海峽兩岸家風家譜研究中心。研究中心研發部負責人邱盛樑說，從2002年起，研究中心開始致力於將收錄的族譜電子化、數字化，並在每本族譜後面附上二維碼，既可服務於家族新修族譜，也更便利兩岸查詢家族關聯信息。目前該手機族譜查詢系統已收錄電子族譜5萬餘册，包括300多個姓氏、44765個分支譜、500多萬條記錄。



“族譜和兩岸家書等閩台關係檔案以及兩萬餘件涉台藏品，共同構成了兩岸同根同源的活化石。”中國閩台緣博物館副館長沈文鋒介紹，“閩台尋根溯源服務交流中心”致力於解決族譜資源分散、信息滯後的問題，滿足台胞對家族遷徙史的瞭解需求。目前館藏譜牒涉及兩岸21個省市地區172個姓氏，共2720部、10420册；兩岸家書總數2457件/套，時間跨度為1913年至2023年。



今年4月，該館首次在台胞入閩的泉州泉金客運站、廈門五通碼頭設置尋根服務登記處，舉辦“清明溯譜 兩岸緣深”活動，向3000多名台胞發放尋根聯絡卡、宣傳册頁，主動對接有尋根需求的台胞。



沈文鋒說，中國閩台緣博物館將結合線下線上資源，進一步構建兩岸尋根網絡，並通過運營“靠譜，閩台緣”新媒體賬號挖掘姓氏背後的故事，讓散落兩岸的族譜“開口說話”，搭起兩岸骨肉同胞相知相親的橋梁。

