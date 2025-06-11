加州再次狀告特朗普政府，法庭拉鋸開始

中評社北京6月11日電／據新華社報導，據美國媒體10日報導，美國加利福尼亞州一名聯邦法官當天駁回了加州請求法院立即阻止特朗普政府動用美軍和加州國民警衛隊在該州各社區參與執法活動的臨時限制令動議。



最新民調結果顯示，反對聯邦政府向洛杉磯部署軍隊和國民警衛隊的美國人比例超過支持者。



請求法院阻止“前所未有的”行為



加州州長紐森和總檢察長邦塔10日向法院提交臨時限制令動議，請求法院立即採取行動，阻止特朗普政府動用美軍和加州國民警衛隊在加州各社區巡邏及參與其他執法活動。



這份28頁的法律文件提交到加州北區聯邦地區法院，原告為加州政府和州長紐森，被告為總統特朗普、國防部長赫格塞斯和國防部。



據美國媒體報導，法官駁回這一動議，但決定於12日就此動議舉行聽證會。



加州總檢察長辦公室10日發布新聞稿說，加州政府認為，聯邦政府當前動用軍隊的行為是“非法的”，對州權造成“迫在眉睫的損害”，剝奪了州政府調動國民警衛隊的權利，加劇了緊張局勢，加劇而非平息“民間騷亂”。州政府因此請求法院立即阻止特朗普政府下令軍隊和國民警衛隊在加州社區巡邏及參與其他執法活動。



紐森表示，聯邦政府“正在調動軍隊對付美國公民”。派遣訓練有素的作戰人員上街“前所未有”，加州政府請求法院立即阻止這些“非法行為”。



加州政府9日向法院提起訴訟，請求法院裁定特朗普7日發布的總統備忘錄和美國防部據此調遣加州國民警衛隊進駐洛杉磯地區的命令違法，並請求法院撤銷相關命令。

