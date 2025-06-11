中評社北京6月11日電／網評：美國要“內戰”了嗎？



來源：大公文匯網 作者：陳術



自特朗普上台後，筆者發現他有一個“別人沒有的本領”，那就是無事化小，繼而小事化大，例如在貿易領域，只要美國能善意與其他國家溝通，解釋其赤字問題，相信其他國家會較容易讓步，偏偏特朗普就要來一場關稅戰，使美國與全世界為敵。近日，發生在洛杉磯的圍捕非法移民事件，更發展成警民衝突，連場示威，特朗普要出動國民警衛隊“鎮壓”示威者，有傳媒指出美國已陷入“內戰”，這個稱霸世界百年的國家，似乎很難再“強大”起來。



對於發生在洛杉磯的警民衝突，源於特朗普執意要驅逐所有非法移民，但部分移民本來一直游走在灰色地帶，在美國生活以及工作，美國有部分行業更是依靠這些移民來補充勞動力，所以特朗普強硬執法，就換來強烈的反彈，除了已經有超過200人被捕，筆者昨日看新聞，甚至連外國記者都被橡膠子彈射中，示威又蔓延到三藩市等地，此時的美國，比之前國會山莊暴亂時更為混亂。



有一點可以留意的，就是特朗普出動加州國民警衛隊，並不是透過加州州長等調動，而是直接由自己或下令聯邦政府調動，可說是繞過了加州部門，來一個“直接鎮壓”，這事出現的原因，是因為加州州長以至洛杉磯市長，都是民主黨人，而加州州長紐森一向都旗幟鮮明地反對特朗普，今次特朗普如此著力地針對加州包括洛杉磯，是為公，還是為私，外人實在未必能掌握到。



短期而言，有兩點問題值得注意，首先是在洛杉磯以至三藩市的示威，到底能否平息；其次則是全國各地都有不同數量的非法移民，特朗普的執法行動，會否演化成為全國性示威，令美國出現有如香港2019年的社會動盪。按目前情況看，紐約等地都開始有反政府示威的苗頭，如果特朗普選擇的是強力壓制，或許美國真的要“內戰”了。