逾4萬球迷見證　港足1：0挫印度

港足球迷穿起主場球衣，形成一片“紅海”。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月11日電／據大公報報導，中國香港男子足球代表隊昨晚在啟德體育園主場館出戰，在5萬張門票全告售罄下對陣2027亞洲盃外圍賽第3圈C組最強對手印度。現場的港足球迷澎湃的打氣聲90分鐘此起彼伏，將主場館的氣氛推至高潮。最終，港足在打破香港足球賽事入場人數紀錄的42570球迷見證下，憑著完場前史提芬彭利拿射入12碼，以1：0擊敗印度，敲響小組勝鼓。



昨仗是港足首次於主場館主場出擊，5萬張門票於賽前一天全告售罄，可見本地球迷對港足的熱愛程度。雖然開放予球迷的入場時間是昨晚6時30分，但眾多港足球迷在未到晚上6時便已聚集於主場館門外，當中有不少球迷手持“We love Hong Kong（我愛香港）”、“香港勁揪”等橫幅與主場館合照，亦有一家三口的球迷在主場館外自拍留念。於安檢開始後，大批球迷第一時間不是率先入場，而是湧入場館外圍的紀念品店，期望搶購到紀念版的港足球衣等物品。另外，還有大批球迷在入場前拿出印有港足標誌的紅旗，將整個主場館安檢入口變成一片“紅海”。



昨晚7時，大批港足粉絲於球場北看台聚集，在觀看球隊賽前熱身的同時，更不斷為主隊吶喊助威。當港足門將葉鴻輝在門前進行撲救訓練時，不少球迷高喊他的名字，這位港足隊長亦轉身向球迷示意。至於港足球員將皮球射上看台時，更是引發不少球迷的歡呼。賽前熱身後，港足球迷在接下來的入場儀式仍然熱情打氣，並於港足球員出場的那瞬間爆發出響徹雲霄的掌聲。



球迷全場吶喊助威



當主裁判吹響開球哨聲，北看台的港足球迷便一起高歌，並不時揮舞為港足打氣的大旗。每當一位港足球員對抗成功時，全場球迷便會高喊他的名字，並為這位球員鼓掌，在港足成功獲得罰球時，大家亦會高喊“入波、入波”，如此震耳欲聾的聲音為客隊帶來不少的壓力。



說回賽事，港足甫開賽便採取主動，但雙方半場互交白卷。換邊再戰，港足仍是佔優的一方，戰至末段，後備入替的米高於禁區內被客軍門將基夫撞跌，主隊獲得12碼，史提芬彭利拿主射得手，港足以1：0小勝。