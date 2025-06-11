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菲律賓參議院將副總統彈劾案退回眾議院
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2025-06-11 12:37:56
中評社北京6月11日電／據新華社報導，菲律賓參議院10日投票決定，將對副總統莎拉·杜特爾特的彈劾案退回眾議院。
菲參議院當天正式啟動彈劾審理程序。參議院以18票贊成、5票反對的結果將針對副總統的彈劾案退回眾議院。參議院要求眾議院確保其在今年2月提交的彈劾案沒有違憲。
莎拉是菲律賓前總統杜特爾特的長女。今年2月5日，莎拉遭菲眾議院彈劾。
菲律賓5月12日舉行了2025年中期選舉，新一屆國會將於7月成立。
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