新地大欖湧村項目改劃　擬建2670夥

新地申請屯門大欖湧住宅項目加大規模，該項目位於大欖湧村範圍內，鄰近香港海關學院、大欖懲教所及大欖湧水塘。（大公報） 中評社香港6月11日電／新地（00016）積極提升新界土地項目的發展潛力，籌劃長達30年的屯門大欖湧住宅項目，計劃增大發展規模，住宅部分可建樓面提升逾24.2%，住宅單位數量大增約71.2%至2670個，預計居住人口增至近7500人。項目正向城規會申請放寬發展密度及高度，增建生活配套樓面。



該發展項目位於大欖湧村範圍之內，鄰近香港海關學院、大欖懲教所及大欖湧水塘，新地由收地至規劃，已歷經逾30年時間，項目占地約66萬方呎，規模由原來只可建低密度住宅逐步改劃至中低密度發展，於2002年初獲城規會通過，落實發展規模。不過，與政府商討換地逾20年後，現時新地認為，政府已大大改善屯門東的基建設施，配合房屋政策下，該項目可進一步增加發展規模，故向城規會申請放寬發展密度及高度，及增建生活配套樓面。



面積少於431呎占1437夥



新建議方案中，地盤面積略減7000多方呎，新地要求住宅地積比率則由約1.67倍增至2.03倍，高度限制則由主水平基準之上70米，放寬至84米；同時亦改變項目整體布局以改善通風及景觀等環境因素。項目由原先建13幢16至18層高分層大廈，減少為只建7幢6至23層高大廈，另有17幢2層高洋房，可建住宅樓面約116.75萬方呎，較之前多約22.74萬方呎。因平均單位面積較之前的方案減少近30%，所以，預計提供單位數目大幅增加1110個至2670個，其中實用面積小於431方呎的細單位占1437個，實用面積431至753方呎的中小型單位占1216個，洋房單位面積約1000方呎。項目預計可居住人口也較之前增加逾3000人，至7476人。



由於發展密度及居住人口增加，新地建議將項目由原純住宅發展，加入商業零售樓面約2.15萬方呎，及興建一個約2.91萬方呎有蓋私人交通停泊處。至於項目內仍會預留土地作興建村屋，涉及樓面約16.79萬方呎。亦為政府興建公眾兒童游樂場、公廁及公共垃圾收集站和公眾停車位及公眾休憩用地。並負責興建及改建鄉村道路、前往黃屋村及殯葬區的行人通道。



信佳申三寶樹地皮建商住項目



此外，在政府的新田科技城發展計劃內經營5個物流地點的信佳租務管理公司，在一幅位於三寶樹土地的業主授權下，向城規會申請填塘以發展科技中心及數據中心等。



該地皮位於三寶樹濕地邊緣，占地約175.65萬方呎，信佳申請興建7幢12層高創新及科技大樓，3幢19層高的商住大樓，內含餐飲零售、商業及員工宿舍，1幢9層高數據中心，1幢3層高遊客及教育中心，1幢2層高冷卻中心及1幢2層高變電站，總樓面約744.33萬方呎。其中，創新及科技大樓的地下樓層，建議用作安置受政府新田科技城發展收地影響的物流作業者。



該地皮現時的註冊業主雖是文水堂會等，但據瞭解，新地早在20多年前已收購此地，只是至今未轉名。