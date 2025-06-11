“開心購物節”10億元折扣　鼓勵留港消費

中評社香港6月11日電／為慶祝香港特區成立28周年，政府與社會各界將推出一系列特別優惠及活動，將有超過1000間食肆和商戶在七一提供指定菜式及餐飲品優惠。香港零售管理協會將於7月1日起，舉辦歷時兩個月的“開心購物節”，有180個商戶會提供約10億元消費折扣。有餐飲業界人士表示，今年食肆將提供不同形式的優惠，部分更會推出低於七一折，希望吸引市民和旅客消費。



大公報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日向記者表示，過往7月1日餐飲業界推出多項優惠活動，整體成效不錯，但市民於假期北上消費，一定程度會影響本地生意，業界今年會繼續配合政府慶祝七一回歸活動，呼籲會員食肆提供多元化優惠，部分食肆可能會推出低於七一折的優惠、消費滿額送飲食券等活動，鼓勵市民留港消費。他又期望政府或旅遊發展局向旅客加大宣傳，推廣香港的七一優惠，吸引他們於7月1日來港旅遊，享受優惠。



推廣銀發市場



本身經營餐飲集團的優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，今年消費市道相對過往較為疲弱，但根據過往經驗，七一回歸各項優惠活動都會令市場氣氛大為改善，他希望今年有更多市民留港消費，有更多旅客訪港，他相信優惠活動有一定吸引力。



黃傑龍又透露，飲食業界除了向普羅大眾提供折扣優惠，同時會以銀發市場為對象，向長者提供特別優惠或產品，希望刺激銀發市場並擴闊客群。他說，旗下餐廳過往亦有參與七一優惠活動，效果理想，人流暢旺，今年將繼續參加。



批發及零售界立法會議員邵家輝表示，零售管理協會七一起舉辦歷時兩個月的“開心購物節”，又會舉辦有禮店舖選舉，鼓勵業界員工提升服務質素，以及響應政府推動銀發經濟，在購物節為長者提供更多禮遇，涵蓋餐飲、保健、個人護理、電子產品等。