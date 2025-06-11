減少浪費，餐飲行業怎麼做？

中評社北京6月11日電／據人民日報報導，勤儉節約是中華民族的傳統美德。餐飲行業應深化“光盤行動”、促進行業自律，確保餐飲浪費得到有效遏制。張貼節約標識、設立“紅黑榜”管理制度、推出小份菜……不少地方積極探索，遏制“舌尖上的浪費”。一些挑戰也同時存在，如遊客嘗鮮易導致浪費、自助餐押金制執行不嚴、大型宴請打包意願低等。為深入瞭解餐飲行業減少浪費的措施和成效，記者到各地餐廳進行了探訪。



節約標識隨處見



設“紅黑榜”促管理



甘肅省定西市渭源縣商業街上，馬有利的紅燈籠火鍋店裡坐滿了食客。馬有利忙活了一晚上，卻顯得挺輕鬆：“大家吃得好，也不浪費，一晚上三四十桌，廚餘垃圾只盛了2個小盆，4個服務員十幾分鐘就收拾完了。”



店裡的墻上掛著“浪費可恥，節約光榮，拒絕餐飲浪費”和“一米一粟得之不易，光盤行動從我做起”的條幅。店裡大廳的12個卡座、10個包廂的飯桌上，也都配備了提醒節約糧食的桌牌。



在渭源縣570多家餐飲店裡，縣市場監管局免費提供了桌牌、海報等物料，提醒大家節約糧食、反對浪費。



2024年，當地還設立“紅黑榜”動態管理制度，圍繞制止餐飲浪費、創建文明餐桌的主題，全縣累計出動執法檢查人員786次。遇到重大節慶、會議、論壇和展會，還會定點檢查，對不符合要求的，下發責令整改通知書、予以行政警告等。



位於浙江省杭州市西湖邊的百年老店“樓外樓”，進門處，“不剩菜、不勸酒、不吸煙”的文明餐桌行動宣傳板十分醒目。進門後，有文明餐桌宣傳員引導顧客。“文明餐桌宣傳員也是服務員，負責待客的同時，還會提醒客人文明就餐，避免浪費。”工作人員介紹。



西湖邊的另一家老字號餐飲店“知味觀”一樓大廳裡，立著“拒絕舌尖上的浪費”等宣傳展板。記者逛了一圈，發現大部分顧客都能做到光盤，剩的多為湯羹。小吃點心區點餐窗口旁、桌子立牌上、紙質版菜單上都有關於不剩飯、不剩菜的提醒。