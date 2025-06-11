富權：國民黨主席選舉日程是否會延後？

中評社香港6月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：國民黨主席選舉日程是否會延後？以下為文章內容。



今日星期三，是中國國民黨舉行每週中常委會議的日子。據報導，朱立倫主席將會對“罷免”第三階段投票做出重大宣示，針對未來反“罷免”宣傳，將聚焦“不同意罷免”集中論述主軸，讓全台打出單一的“反罷免”口號。這個主張符合國民黨的切身利益，相信能夠獲得出席會議的中常委一致贊成，並可能會有部分中常委提出細化的補充建議。



而另一邊廂，黨內盛傳，將會有中常委在今日的常會上，提出黨主席選舉日程延後的提案。實際上，據傳由在花蓮縣選出的“立委”、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，與其妻子、花蓮縣長徐榛蔚系統力挺當選國民黨中常委第一高票的陳俗蓉，就曾經逐一致電各中常委，要求支持其將會在中常會提出的延後黨主席選舉提案，除了“朱系”色彩明確的高思博與許育寧外，在口頭上獲得其餘所有中常委一致同意。甚至有人分析，陳俗蓉的作為，就是由本是朱立倫的“死黨”的傅崐萁推動。如無意外，陳俗蓉將會在今日提出黨主席延選案。



不過，也有人勸說，待中常會明日通過朱立倫主席提出的因應“罷免”第三階段投票的提案後，再在下週三的中常會提案，反正國民黨中央尚未就黨主席選舉日程正式進行籌劃，提出黨主席選舉延後提案“不差這一個星期”。



勸說者的勸說作為有其道理。因為黨主席選舉延後提案，明顯地是“打臉”堅持黨主席選舉日程如常操辦的朱立倫。而在明日中常會上，朱立倫將會提出的因應“罷免”三階段投票的提案，對國民黨的政治前景十分重要，國民黨全黨都必須“心無旁騖”地因應，不宜同一時間也提出等於是對朱立倫的“不信任案”的黨主席選舉延後提案。待下週舉行中常會時提出，才是適當的時間。



其實，早在三月間，當民進黨及其側翼團體發動的“大罷免”，在第一階段提議連署時，出現“三十六比零”的嚴峻局面之時，苗栗縣長鍾東錦就當著朱立倫的面，呼籲黨中央調整黨魁選舉期程，以集中火力應對罷免挑戰。鍾東錦指出，眼下國民黨正面臨兩面作戰的困境，一方面要迎戰來勢洶洶的“大罷免”，另一方面還得準備黨主席與中常委的改選，讓黨在反制綠營罷免上分身乏術。他認為，“大罷免”的投票日期由“中選會”決定，國民黨無從掌握，但黨內事務卻有調整空間，建議中央審慎評估，適度延後黨魁選舉時程，以免分散戰力。他呼籲：“藍軍此刻兵臨城下，唯有團結一致才能守住『立法院』，所有反對民進黨的力量都是我們的夥伴！”

