國台辦：敦促美方慎之又慎處理台灣問題

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月11日電（記者 海涵）6月5日，習近平主席應約同美國總統特朗普通電話，強調美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數“台獨”分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。國台辦發言人朱鳳蓮6月11日在例行新聞發布會上表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，將不支持“台獨”的承諾落到實處，不向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，不讓極少數“台獨”分裂分子破壞中美關係大局的陰謀詭計得逞。



有記者提問：6月5日，習近平主席應約同美國總統特朗普通電話，強調美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數“台獨”分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。請問在當前兩岸關係形勢下，國台辦如何理解貫徹？



朱鳳蓮：台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。習近平總書記的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循。



民進黨當局及“台獨”分裂勢力頑固堅持“台獨”立場，不斷“以武謀獨”、“倚外謀獨”，勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，是台海和平穩定的禍根亂源。



我們堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，將堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，堅定不移推進國家統一、民族復興。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，將不支持“台獨”的承諾落到實處，不向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，不讓極少數“台獨”分裂分子破壞中美關係大局的陰謀詭計得逞。





