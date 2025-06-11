國台辦6月11日例行發佈會全文

國台辦於6月11日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京6月11日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室6月11日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，並就兩岸青年交流活動、兩岸影視交流、在台大陸配偶近況、懲戒“台獨”頑固分子等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



朱鳳蓮：歡迎大家參加國台辦的例行發布會。大家提問之前，我先發布兩則消息。



第一個消息是關於海峽論壇。海峽論壇是深受兩岸民眾歡迎的民間交流活動。第十七屆海峽論壇大會將於6月15日在福建廈門舉辦。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。本屆論壇堅持“民間性、草根性、廣泛性”的定位，延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，安排大會活動以及青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大板塊系列活動共56場。台灣有關政黨代表以及工會、青年、婦女、民間信俗、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士超過7000人將受邀參加。



論壇新聞中心於6月9日至11日12時接受記者採訪申請。歡迎各位媒體記者前往採訪報導。



第二個消息，中國國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第十七屆海峽論壇、2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動（敦煌）等活動並參訪。我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。



當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少。我們一如既往歡迎台灣各界人士和廣大台灣同胞常來大陸參訪交流，與我們攜手加強交流合作，傳承弘揚中華優秀傳統文化，致力推動中華民族偉大復興。