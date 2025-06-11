那條清清的太浦河又回來了

太浦河吳江區平望鎮運浦灣航道。（圖片來源：人民日報） 中評社北京6月11日電／據人民日報報導，《美麗河湖保護與建設行動方案（2025—2027年）》近日發布，鼓勵上下游、左右岸地區開展跨界水體聯保共治。



太浦河，連接太湖與黃浦江，流經江浙滬三地，曾是跨界水體治理的難點。隨著長三角區域一體化發展深入推進，兩省一市在太浦河上下游建立跨區域協同治水“聯合河長制”，深化協同機制，太浦河的水生態環境日益好轉。



在江蘇省蘇州市吳江區東太湖畔的浦江源生態半島，遠山如黛，近水含煙。密林中，不時有白鷺翩躚，水面上，野鴨追逐嬉戲。



這裡是太浦河的起點，太湖水從這裡流出，流經江浙滬兩省一市，最終匯入黃浦江入海。全長57.6公里的太浦河承擔著下游浙江省嘉興市、上海市的重要供水任務。近年來，太浦河上下游協同治理，生態環境聯保共治持續深化。記者從浦江源出發，沿河而下，探索兩省一市在太浦河治理中如何轉變思路、創新機制，促進人與自然和諧共生。



上游要生產，下游要生活，協同治水勢在必行



上連太湖、下接黃浦江，“太浦”之名由此而來。



20世紀50年代開始，江蘇著手開鑿一條從太湖到黃浦江，途經江蘇、浙江、上海的排洪通道。從1958年開工到2006年竣工驗收，江浙滬兩省一市幾代人接力，開鑿出了這條太浦河。



家住太浦河邊的吳江區平望鎮雙浜村，84歲的王坤生是太浦河最早的“開河人”之一。茶餘飯後，王坤生常常會到太浦河與大運河交匯處的運浦灣散步。河上貨船往來，岸邊姹紫嫣紅，吊機、油罐等工業遺跡掩映在綠蔭中。



王坤生說，過去這裡是工業區，聚集著石油、煤炭等行業的10餘家企業，對環境造成了污染。經過整治，如今成為集運浦文化展示、花圃觀光、生態休閑於一體的文化生態走廊。