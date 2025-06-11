中評社北京6月11日電／據人民日報報導，6月10日，2025年中國網絡文明大會在合肥舉行。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席並發表主旨演講。



與會嘉賓認為，習近平總書記前不久對精神文明建設工作作出重要指示，強調推動精神文明建設高質量發展，為強國建設、民族復興提供強大精神力量，為我們做好新時代網絡文明建設各項工作提供了根本遵循。要深入學習貫徹習近平文化思想，貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，把握發展趨勢、改進創新工作，推動網絡文明蓬勃發展。



與會嘉賓表示，網絡是精神文明建設展現新氣象新作為的廣闊舞台，為文化創新和繁榮打開了巨大空間。要鞏固壯大網上主流思想輿論，充分激發網絡文化發展活力，改革完善網絡空間治理制度機制，推動社會主義核心價值觀在網絡空間潛移默化、潤物無聲，形成崇德向善、見賢思齊、好學重文的網絡文明環境，讓廣大網民有更多獲得感幸福感安全感。



本次大會以“匯聚網絡正能量 引領時代新風尚”為主題，由中央網信辦、中央精神文明建設辦公室、中共安徽省委、安徽省人民政府共同主辦。中央和地方有關單位負責同志，中央重點新聞網站、網絡社會組織和互聯網企業負責人，專家學者、正能量網絡名人代表和青年學生代表等參會。