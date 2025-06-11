多方送崗位政策服務，促進高校畢業生就業

中評社北京6月11日電／據央視新聞報導，當前，正值高校畢業生離校前促就業關鍵衝刺期，6月10日，教育部啟動2025年高校畢業生就業政策宣傳月活動，活動主題為“政策護航 加力擴崗”，時間為2025年6月至7月。



據介紹，為讓用人單位和高校畢業生全方位瞭解中央及各地區、各部門出台的一次性擴崗補助、社保補貼、培訓補貼等穩崗擴崗政策，以及基層就業、自主創業、參軍入伍、就業服務等政策，教育部編制了促進高校畢業生就業政策清單，並推出了高校畢業生就業創業“政策地圖”，有需求的畢業生可登錄國家大學生就業服務平台查看。



此外，教育部要求各地各高校要在日常教學中普及就業政策知識，圍繞高校畢業生關心的政策問題開展一對一輔導、專題宣講。在各類線下校園招聘活動中，設立政策咨詢台，安排就業指導教師等現場提供政策咨詢和解讀服務。配合人社部門推進公共就業服務進校園，為高校畢業生送崗位、送政策、送服務，促進人崗匹配。



教育部啟動“百縣對百校促就業行動”



當下，縣域經濟正成為頗具活力的經濟增長極，千億級經濟強縣已突破60個。6月10日，教育部在浙江寧波啟動“百縣對百校促就業行動”，重點挖掘全國百強縣等縣域內優質企業崗位資源，為畢業生增加就業新機遇。



新浦鎮有104家規上企業，其中約有10%對高層次人才有迫切需求。通過洽談，天津大學等高校有望以“組團推薦”方式輸送畢業生，精準對接企業用人需求。



在現場，來自寧波市各區縣的180餘家優質企業共提供了7000餘個就業崗位，吸引了全國20個省（區、市）105所高校師生參加。活動現場還設置了校企供需對接環節，參會企業與高校圍繞重點領域人才培養、就業實習基地建設、科研成果轉化等內容展開洽談對接。



據介紹，“百縣對百校促就業行動”是教育部促進高校畢業生就業系列增量政策舉措的重要內容。下一步，教育部還將在江蘇、福建、安徽等地持續舉辦“百縣對百校”系列校企供需對接會及人才招聘會，全力促進高校畢業生高質量充分就業。