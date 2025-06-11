看病比人貴　寵物保險靠不靠譜

中評社北京6月11日電／據新華社報導，“別再因為寵物生病讓錢包大出血了”“每月一杯奶茶錢，生病意外都能報”……最近，在上海工作的丹妮為了給寵物狗買保險，在各種廣告之間挑得眼花繚亂。“想買但不知道該買哪款，很困惑。”



中國養寵家庭滲透率2023年達到22%，精細化養寵漸成趨勢，越來越多人開始給寵物“上保險”。寵物保險都保障什麼，能在關鍵時刻減輕養寵人士的經濟壓力嗎？“新華視點”記者進行了多方採訪。



寵物看病比人貴 “參保”越來越多



沈陽的梁女士前不久為寵物貓購買了每月88元的大病醫療險。梁女士說：“貓咪之前吞食異物，手術等費用花了近兩萬元。寵物看病比人貴，買了比不買安心一些。”



這幾年，國內寵物數量持續增加，養寵理念發生變化，不少人和梁女士一樣為寵物購買保險。《2025年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，2024年中國城鎮寵物（犬貓）數量超過1.2億只，較2023年增長2.1%，寵物精細化養育漸成趨勢。



寵物醫療費動輒成百上千元，更多養寵人士希望通過寵物保險緩解經濟壓力。



天津市民小姜的寵物貓因胃腸炎去醫院檢查、治療，一共花費1900多元，保險理賠1200餘元。“理賠速度挺快，感覺買保險挺有用。”小姜說。



四川一家寵物醫院的運營人員孫鷗告訴記者，前些年寵物看病走保險的案例很少見，現在明顯變多。今年以來，她所在的醫院平均每月保險診療單40單。



據瞭解，目前市場上的寵物保險包括醫療險、責任險、意外險等，其中醫療險產品超過20款，主要面向寵物貓和寵物狗。平安保險、國泰保險等機構都推出了相關產品。