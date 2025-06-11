孫磊：在緬甸問題上反對將人權問題政治化

中評社北京6月11日電／據新華網消息，中國常駐聯合國副代表孫磊10日在聯合國大會緬甸問題非正式會議上發言，表示中方反對將人權問題政治化、工具化，反對就人權問題公開施壓。



他說，此次會議根據聯大第79／182號決議授權召開，中方未參加協商一致。作為友好鄰邦，中方支持緬甸走符合本國國情的發展道路，維護主權獨立、領土完整、國家穩定，穩妥推進國內政治議程。中方支持東盟發揮主渠道作用，希望東盟“五點共識”同緬方的“五點路線圖”能夠相互促進、有效落實。國際社會應多做有助於彌合分歧、解決問題的事情，避免激化矛盾使局勢進一步複雜化。



孫磊表示，當前，緬甸人民對停火止戰、人道援助的需求依然迫切。近期中方根據緬甸相關各方意願和訴求，積極開展勸和促談工作並取得積極成果。中方也將繼續為緬甸實現穩定、和解發揮建設性作用，希望國際社會朝著相同方向作出共同努力。同時，中方呼籲國際社會繼續支持東盟、聯合國人道援助機構發揮積極作用，開展人道主義援助及災後重建。



他說，若開邦避亂民眾遣返問題，根本上要由緬甸和孟加拉國雙方通過對話協商逐步解決。中方一直為此積極開展外交行動，向緬、孟雙方提供多批人道援助。國際社會應支持緬、孟雙方在已有基礎上，加強溝通、堅定決心，為推進遣返進程不斷積累有利條件，營造良好環境。



