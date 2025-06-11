G7欲就小額進口商品激增採取對策防徵稅漏洞

中評社香港6月11日電／共同社11日獲悉，由於通過跨境國際電子商務（EC）的少額進口品激增，七國集團（G7）基本決定設置工作組探討防止徵稅漏洞等應對措施。原因是來自中國的互聯網電商利用各國採用的小額進口免稅制度發起低價攻勢的做法被認為存在問題。此舉意在減輕海關業務負擔的同時，也力爭消除作為徵稅對象的國內商家的不公平感。



政府相關人士稱，G7輪值主席國加拿大向日本也詢問了關於加入工作組的意向。在15至17日的G7峰會上預計也將作為分領域討論的課題提出這一問題。



日本等方面對徵稅價格在一定金額以下的小額進口品原則上適用免除關稅和消費稅的“最小佔比規則”（De Minimis Rule）。因商品價格低廉而聞名的來自中國電商平台“SHEIN”（希音）和“Temu”利用該制度擴大銷售。



據財務省介紹，在日本徵稅價格總計1萬日元（約合人民幣495元）以下的“小額貨物”進口數量在2024年約達1.7億件。占到所有進口許可數量的約9成。



由於小額進口商品大幅增加，G7各國海關業務面臨壓力，出現了對口岸查獲假冒商品和違法藥物工作造成負面影響等擔憂。美國特朗普政府5月主張這與合成阿片類藥物“芬太尼”的流入有關，撤銷了對進口自中國的小額商品採取的免稅措施。



作為徵稅對象的國內商家也被迫在價格上面臨不利的競爭，日本政府目前也在探討修改對小額進口商品的免稅制度。G7今後將著手梳理相關課題，採取具有實效性的對策。