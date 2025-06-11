AI正在變革現代醫療方式

中評社北京6月11日電／據央視新聞報導，AI技術既能幫醫生識別骨折病灶，又可助力疾病早期篩查，如今更承擔著智能分診患者的重任。然而，世界經濟論壇最新發布的《醫療人工智能未來藍圖》白皮書顯示：在AI應用這場全球競賽中，醫療保健行業卻落後於大多數領域。



世界經濟論壇網站在近日的報導中指出，全球仍有45億人難以獲得基礎醫療服務，AI技術其實可以成為縮小這一醫療鴻溝的關鍵力量。這份報告特別強調，醫療AI化絕非簡單引入智能工具，而是要對傳統醫療模式進行革命性重構。當前，醫療AI市場正以破竹之勢生長，其規模今年預計突破27億美元，到2034年更將攀升至170億美元。在這場變革中，AI正在四大核心領域重塑著現代醫療的格局。



提前預警千餘種疾病



阿斯利康公司最新研發的AI預測系統AI－MILTON，正在改寫疾病早期診斷規則。這款創新工具基於英國生物銀行50萬份醫療記錄進行訓練，在患者尚未出現明顯症狀時，就能精準預測阿爾茨海默病、慢性阻塞性肺病、腎病等1000多種疾病的潛在風險，且能提前數年發現疾病征兆。



AI－MILTON能通過分析全科醫生收集的常規生化血液檢測指標和標誌物，如血液和尿液常規檢查結果、血壓監測等數據，在早期及時發現潛在的疾病風險，並將其與多年後的診斷結果聯繫起來。結果顯示，AI－MILTON系統在預測121種疾病方面表現卓越，對其他1091種疾病的預測能力也非常強，甚至超過一般的初級保健醫生水平。



英國倫敦大學學院神經學研究所康拉德·瓦格斯蒂爾等人開發的另一套AI系統，能檢測出放射科醫生會錯過的64%的癲癇腦損傷。該AI工具利用全球1100多名成年人和兒童的核磁共振成像（MRI）掃描數據進行訓練，能比醫生更快發現病灶，還能發現人眼難以辨別的微小病灶。



此外，來自加拿大蒙克頓大學工程學院等機構的研究團隊在近期出版的《科學報告》雜誌發表了一項突破性成果。他們創新性地融合兩種深度學習模型，開發出一套AI系統，能夠通過分析患者的MRI影像，以98.30%的超高準確率識別腦腫瘤。