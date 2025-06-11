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美國得州州長部署國民警衛隊維持秩序
http://www.CRNTT.com   2025-06-11 16:49:45


　　中評社北京6月11日電／據新華社報導，美國媒體10日報導說，得克薩斯州已在該州部署國民警衛隊，以應對針對打擊非法移民的抗議活動。

　　得克薩斯州公共廣播電台10日援引得州聖安東尼奧警察局的消息說，州長阿博特向聖安東尼奧派遣了國民警衛隊，但具體細節目前尚不清楚。

　　阿博特10日晚在社交平台上發帖說，得州國民警衛隊將被部署到全州各地，“以確保社會的和平與秩序”，傷害他人或毀壞財物是違法的，肇事者將被逮捕。他還說，得州國民警衛隊將協助執法部門維持秩序。

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